13-річному Антону Березіну необхідна операція за кордоном після лікування раку четвертої стадії

13-річному Антону Березіну з Києва необхідна операція за кордоном після лікування раку четвертої стадії.

Про це Цензор.НЕТ повідомила його мати Анастасія Ковальчук.

"Два роки його лікували в Інституті ортопедії. Весь цей час ставили діагноз некроз. Син не ходив. А через два роки лікарі зрозуміли, що це не некроз. Біопсія показала, що в нього вже два роки рак. На сьогодні вже остання, четверта, стадія - уражено кістковий мозок. Він пройшов шість блоків високодозової хіміотеапії. Дуже великий ризик рецидиву в перші пів року. Кістка в нього не відновилася.

Операцію з відновлення кістки потрібно робити за кордоном. Вона коротша за іншу кінцівку, і син не ходить усі ці два роки. На це потрібно 30 тисяч євро. Також потрібна підтримуюча реабілітація в онкологів і ортопедів. Я зверталася в благодійні фонди, але там просять офіційний висновок українських лікарів про те, що вони не можуть лікувати його в Україні. Але і офіційної відмови не дають, і не обіцяють толком нічого. Та й після того, як нам два роки лікували не той діагноз, довівши рак до четвертої стадії, я хочу, щоб дитину лікували за кордоном", - розповіла вона.

Документи, що підтверджують діагноз, є в розпорядженні редакції.

Охочі допомогти цій родині можуть переказати кошти:

Картка Приватбанку (Ковальчук Анастасія Юріївна):

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