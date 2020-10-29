У Раді скасували рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ і вибачилися перед журналістами

У Верховній Раді скасували ухвалене раніше рішення про позбавлення акредитації деяких ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила керівниця пресслужби Апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.

"Шановні колеги журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення", - зазначила вона.

Як відомо, 28 жовтня стало відомо, що низці журналістів скасували акредитацію в парламенті.

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