У Раді скасували рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ і вибачилися перед журналістами
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У Верховній Раді скасували ухвалене раніше рішення про позбавлення акредитації деяких ЗМІ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила керівниця пресслужби Апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.
"Шановні колеги журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення", - зазначила вона.
Як відомо, 28 жовтня стало відомо, що низці журналістів скасували акредитацію в парламенті.