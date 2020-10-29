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У Раді скасували рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ і вибачилися перед журналістами

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У Раді скасували рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ і вибачилися перед журналістами
У Верховній Раді скасували ухвалене раніше рішення про позбавлення акредитації деяких ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила керівниця пресслужби Апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.

"Шановні колеги журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення", - зазначила вона.

Як відомо, 28 жовтня стало відомо, що низці журналістів скасували акредитацію в парламенті.

Також читайте: Журналістам "Слідство.Інфо" відновлять акредитацію, - глава пресслужби апарату ВР Кармелюк

Топ коментарі

  • Vladimir Longer
    В pестоpане:
    - Официант, счет!
    - Пожалуйста!
    - А это что такое?
    - Где?
    - Вот тут. Написано в конце: «Чашка кофе - 12,
    Получилось - 50, итого - 300.
    Что значит - «получилось»?
    - Ну… Значит, не получилось…
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Ну правильно, когда народ увидел, что наши гавно-депутатики пишут и читают в своих смартфончиках в рабочее время, за которое им платит налогоплатильщик, , и которые они из шаловливых ручек не выпускают, так слегка удивился ( ох...уел, точнее говоря ). Естественно виноваты журналисты, кто же ещё, не депутаты же В Раде отменили решение о лишении аккредитации ряда СМИ и извинились перед журналистами - Цензор.НЕТ 3700
  • vitalmod
    Земрази что ни день то дно пробивают, даже при януковоще было спокойнее.
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