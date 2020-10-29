За добу 27 жовтня на Донбасі зафіксовано два порушення перемир'я, - ОБСЄ

Протягом 27 жовтня СММ ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та жодного - на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті №257/2020 року, опублікованому Спеціальною моніторингової місією ОБСЄ в Україні 28 жовтня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) в районі східно-південний схід від н.п.Авдіївка (підконтрольний уряду, 17 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що протягом попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 23 вибухи, більшість з яких - на північ від Ясинуватої (непідконтрольна уряду, 16 км на північний схід від Донецька).

"У Луганській області, як і за попередній звітний період, СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - повідомили спостерігачі.

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