Після зміни судді сподіваємося на об'єктивний розгляд справи, - Кулеба про суд у справі "скіфського золота" в Нідерландах

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "важливою перемогою" рішення Апеляційного суду Амстердама про відвід судді у справі про скіфське золото та зазначив, що Україна розраховує на об'єктивний розгляд справи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав в твітері.

"Важлива перемога в справі скіфського золота. Сьогодні апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід одного із суддів, в неупередженості якого були сумніви. Україна в подальшому захищатиме свої інтереси, розраховує на об'єктивний розгляд і торжество справедливості", - написав Кулеба.

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Нагадаємо, окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Аллард Пірсона, має бути повернена в Україну, а не в окупований Росією Крим. У березні 2019 року почався новий виток справи - в Апеляційному суді Амстердама.

16 липня 2019 року Апеляційний суд ухвалив попереднє рішення і запросив у України й окупантів додаткову інформацію щодо спору.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

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Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музею Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.