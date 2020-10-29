У світі нові рекорди щодо COVID-19: за добу захворіли понад пів мільйона осіб, померли - 7,1 тис.

Станом на ранок 29 жовтня у світі зареєстрували 504 419 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7104 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 44 774 763 випадки інфікування, з них 504 419 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 179 225 осіб, з них 7104 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 32,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна розташовується на 22-му місце світового рейтингу і на 7-му в Європі.