Трамп: У США більше немає вільної преси
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він написав у соцмережі.
"У США більше немає вільної преси, залишилося замовчування подій або просто фейки. Дуже багато нового дізнався за останні два тижні про корупцію в ЗМІ і високі технології, які навіть гірше. Скасуйте розділ 230", - закликав Трамп.
Розділ 230 - частина законодавства США, яка захищає операторів комп'ютерних сервісів під час видалення або модерації сторонніх матеріалів, які вони вважають непристойними або образливими.
Нагадаємо, президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віцепрезидент США Джо Байден.
29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом та Байденом.
У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів на коронавірус, однак після нетривалого лікування повернувся до боротьби.
У ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, своєю чергою, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.