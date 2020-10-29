Макрон оголосив загальнонаціональний карантин у Франції із 30 жовтня: бари і ресторани закриті, пересування обмежене

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про запровадження нових обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

"Я вирішив, що з п'ятниці необхідно запровадити ізоляцію, щоб зупинити поширення вірусу", - сказав Макрон у спеціальному зверненні, яке транслювали національні телеканали.

Із 30 жовтня залишати будинки буде дозволено тільки з поважної причини: на роботу, до лікаря, в магазин, допомогти близькому, а також подихати повітрям.

"Як можна довше залишайтеся вдома. Поважайте правила", - закликав Макрон співвітчизників.

Школи та дошкільні дитячі установи, на відміну від карантину навесні, продовжать працювати із суворим дотриманням правил санітарної безпеки.

Вищі навчальні заклади будуть продовжувати роботу онлайн. Скрізь, де можливо, слід перейти на дистанційну роботу.

Бари, ресторани і магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності, повинні бути закриті. Закриті зібрання і публічні збори заборонені.

Переміщення між регіонами забороняються. При цьому в майбутні вихідні будуть дозволені поїздки для повернення з відпусток з нагоди "Дня всіх святих".

Обмеження діятимуть мінімум до 1 грудня на всій території континентальної Франції.

Макрон заявив, що навіть за обмежувальних заходів у відділеннях інтенсивної терапії незабаром буде майже 9 тисяч інфікованих.

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"Що б ми не робили, до середини листопада 9000 пацієнтів будуть в реанімації. Ми організувалися, щоб протистояти цьому", - сказав президент.

За даними Міністерства охорони здоров'я Франції в середу був підтверджено 36 437 нових випадків коронавірусу, на 3 тисячі більше, ніж днем ​​раніше. 244 людини померли в лікарнях за останню добу.

Кількість пацієнтів із COVID-19, що перебувають нині у відділеннях інтенсивної терапії, збільшилася на 127, у результаті чого їхня загальна кількість досягла 3036.