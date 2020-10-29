Новини • Місцеві вибори-2020

До другого туру виборів мера Сум виходять Лисенко та Акперов, - попередні результати ТВК

5 42016
До другого туру виборів мера Сум виходять Лисенко та Акперов, - попередні результати ТВК
До другого туру виборів мера Сум вийшли Олександр Лисенко та Вадим Акперов з різницею майже в 30%. Такі попередні результати міської територіальної виборчої комісії.

До другого туру місцевих виборів у Сумах, за попередніми підрахунками, виходять Олександр Лисенко та Вадим Акперов - різниця між ними майже 30%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що стосується решти - точну кількість голосів виборців за них ще уточнюють, сказала голова комісії Ірина Гончаренко.

У Сумській міській ТВК обробили 90% протоколів з виборів депутатів до облради, 80% протоколів - до міськради і 70% - до районної ради.

Також читайте: У Дарницькому районі Києва виявлено фальсифікацію протоколів місцевих виборів, - голова тервиборчкому

Дату другого туру з виборів мера призначить Центральна виборча комісія.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Roman Maksymyuk 11332737
    Батьківщина проти ЄС.
    Ну хоч тут Суми радують. ніяких тобі опзжшників чи зелених слуг.
  • Яр Холодний
    «Блазень» - Ермаку:
    - Меня терзают смутные сомнения - правильно-ли мы выбрали слоган к выборам в местные советы? Что, если украинцы воспримут его буквально, что «Украина - это они», и «прокатят» нас на выборах?...(було написано два місяці тому).
  • Некто Максим
    Он в Конотопе.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини