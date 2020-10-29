За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки
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В Україні станом на ранок четверга, 29 жовтня, зафіксовано 7342 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 370 417 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (577), Харківській (575), Хмельницькій (478), Одеській (416) та Львівській (405) областях.
За добу одужали 2990 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 151 632 особи. Протягом минулої доби померли 113 раніше захворілих. Загалом від початку пандемії померли 6868 осіб. Всього в Україні станом на ранок 29 жовтня на COVID-19 хворіють 211 917 осіб, що на 4239 осіб більше, ніж добою раніше.