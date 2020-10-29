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За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки

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За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки
В Україні станом на ранок четверга, 29 жовтня, зафіксовано 7342 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 370 417 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (577), Харківській (575), Хмельницькій (478), Одеській (416) та Львівській (405) областях.

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За добу одужали 2990 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 151 632 особи. Протягом минулої доби померли 113 раніше захворілих. Загалом від початку пандемії померли 6868 осіб. Всього в Україні станом на ранок 29 жовтня на COVID-19 хворіють 211 917 осіб, що на 4239 осіб більше, ніж добою раніше.

За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки 01
За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки 02
За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки 03
За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки 04
За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки 05
За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки 06

Топ коментарі

  • Ann Kirilenko
    Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
  • Иван Пупкин 2c075116
    Сказку про мальчика, который "ВОЛКИ" орал все помнят? Слуги доигрались - всем после их заявлений первых, что это были страшилки - пофигу... Умный нарид воспринимает 2ю волну как страшилку. Быдло без масок шляется по торговым центрам не закрытым и никто и замечания не делает....
  • Yuriy Smith
    Так бо огр. прав и свобод должно делать Правительство.
    Посредством введения ЧС.
    Чего не наблюдаем. Любому судье вна суде - под нос Конституцию тыкни и он отменит штраф, ибо не хочет лишиться кормушки из-за какой-то херни.
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