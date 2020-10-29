COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 577, Харківщина - 575 і Хмельниччина - 478
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 29 жовтня в Києві на коронавірус захворіли 577 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 36 027 осіб.
Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 726 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 12 405 пацієнтів.
Станом на 29 жовтня кількість активних хворих у Києві становить 22 896 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 жовтня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 635 осіб.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Хмельницька області.
Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 575 осіб. Загальна кількість інфікованих - 35 016. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 516 людей, за минулу добу - 1. Від початку епідемії одужали 6556 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 27 944.
У Хмельницькій області на коронавірус захворіли 478 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 14 706 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 216 осіб, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужали 6321 пацієнт. Кількість активних хворих на Хмельниччині становить 8169 осіб.