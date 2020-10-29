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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 577, Харківщина - 575 і Хмельниччина - 478

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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 577, Харківщина - 575 і Хмельниччина - 478
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 29 жовтня в Києві на коронавірус захворіли 577 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 36 027 осіб.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 726 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 12 405 пацієнтів.

Станом на 29 жовтня кількість активних хворих у Києві становить 22 896 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 жовтня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 635 осіб.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Хмельницька області.

Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 575 осіб. Загальна кількість інфікованих - 35 016. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 516 людей, за минулу добу - 1. Від початку епідемії одужали 6556 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 27 944.

У Хмельницькій області на коронавірус захворіли 478 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 14 706 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 216 осіб, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужали 6321 пацієнт. Кількість активних хворих на Хмельниччині становить 8169 осіб.

Топ коментарі

  • Стас Петров 5fb946e4
    В других регионах просто хрен тест сдашь. Я поехал в Мариуполь там все тотально больны, только половина не сдает тест, а вторая половина не может его сдать из-за сумасшедших очередей и принимают его только в 2 местах. Вообще статистику не имеет ничего общего с реальностью
  • Ann Kirilenko
    Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
  • aquarius580 .
    Вы хоть одного лично знаете ?
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