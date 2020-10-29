Вибух колектора в Києві: в лікарні помер один із постраждалих комунальників

У лікарні помер один із трьох столичних комунальників, які напередодні зазнали гідроудару.

Про це повідомляє ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 61-річний чоловік у "Київводоканалі" працював зварювальником.

28 жовтня в Києві на Новодарницькому колекторі під час проведення планових робіт сталася надзвичайна подія, постраждали працівники "Київводоканалу".

Інцидент стався, коли робітники знімали з каналізаційної труби заглушку - звідти під великим тиском вирвалася рідина. Струмінь зруйнував інші перегородки, збив людей з ніг і протягнув їх 40 метрів по трубі, аж до найближчого колектора.

Також дивіться: Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані. ФОТОрепортаж