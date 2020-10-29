75 тис. жителів Донеччини залишилися без води через прорив магістрального водопроводу, - ОДА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.
"Фахівці КП "Компанія "Вода Донбасу" приступили до ремонту магістрального водоводу діаметром 1400 мм вранці 28 жовтня. Наразі припинено водопостачання 5 населених пунктів (з них 3 частково) - м. Костянтинівка (частково), м. Дружківка (частково), с. Петрівка, смт Щербинівка (частково) та смт Новгородське Торецької міської ради (усього – 75401 особа/39720 абонентів)", - йдеться в повідомленні.
Протягом минулої доби були проведені земельні роботи, виконаний відвід мулу та відкачування води біля місця пориву, встановлена причина пориву - тріщина довжиною 250 мм.
Станом на 08:00 29 жовтня продовжуються роботи з відкачування води на місці пориву, після чого будуть розпочаті зварювальні роботи.
Орієнтовний час завершення ремонтних робіт — протягом доби 29 жовтня.
Від КП "Компанія "Вода Донбасу" залучено 20 працівників та 8 одиниць техніки.
Другий Донецький водопровід - головне джерело водопостачання для міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, а також прилеглих сіл і селищ. 20 км цього водопроводу зараз в аварійному стані і потребує заміни.