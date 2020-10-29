США заявили про готовність розмістити гіперзвукові ракети в Європі для стримування Росії

Сполучені Штати будуть готові за необхідності піти на розгортання гіперзвуковиx ракет середньої і меншої дальності в Європі для стримування Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн, виступаючи у вашингтонському Гудзонівському інституті.

"Ми створюємо гіперзвукову зброю, ми створюємо системи доставки у вигляді балістичних ракет, які допоможуть гарантувати безпеку Америки ... захистити наших союзників і стримувати Китай. Ми розгорнемо такі ракети, якщо це буде необхідно, в Європі, щоб стримувати Росію", - сказав помічник президента США.

"Ми думаємо, що, розгорнувши ці озброєння, ми не тільки будемо стримувати напад, але це також поставить нас у таку позицію, в якій ми зможемо вести реальні переговори з контролю над озброєннями в майбутньому", - заявив помічник президента США.

О'Браєн додав, що такі ж заходи Вашингтон готовий вжити в Індо-Тихоокеанському регіоні для стримування Китаю, який, на думку американської сторони, "скористався тим, що США були обмежені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД)", і розгорнув "тисячі ракет", націлених на союзників Сполучених Штатів.

Раніше в Пентагоні повідомили, що Сполучені Штати розробляють гіперзвукову крилату ракету, яку можна буде запускати з палубних літаків військово-морських сил країни McDonnell Douglas F/A-18.

Їх поставки у ВМС країни слід очікувати до 2028 року.

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16 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що збройні сили країни вже мають у своєму розпорядженні гіперзвукові ракети.

"Точно так само, як в 1980-х ми розгорнули ракети Pershing і крилаті ракети в Європі, щоб Радянський Союз сів за стіл переговорів і погодився обговорювати "нульовий варіант", який передував ДРСМД", - пояснив О'Браєн.

Договір про ракети середньої і меншої дальності був підписаний США і СРСР в 1987 році і набув чинності 1988 року. Сторони домовилися ліквідувати ракетні комплекси середньої і меншої дальності наземного базування. 2 серпня 2019 року Вашингтон залишив договір.

За словами О'Браєнa, Росія і Сполучені Штати продовжать на рік Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), якщо зможуть вирішити питання, пов'язані з заходами перевірки.

"Ми запропонували продовжити Новий ДСНО на рік," - заявив О'Браєн. І одночасно обидві сторони - Росія і Сполучені Штати - погодилися встановити ліміт виробництва своїх озброєнь протягом цього року, щоб подивитися, чи дасть це нам час, щоб домовитися про нову, дійсно чудову довгострокову угоду з контролю над озброєннями з росіянами.

"Вважаю, що ми наближаємося до цього. Ми виробляємо верифікаційну процедуру для цього періоду тривалістю в рік. Якщо ми зможемо вирішити питання верифікації, то, вважаю, що ми зможемо прийти до угоди. Нам просто потрібно буде подивитися, наскільки серйозно росіяни ставляться до контролю над озброєннями", - заявив О'Браєн.