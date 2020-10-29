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"Рішення певних органів державної влади мають антидержавний і антиконституційний характер", - Данілов

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"Рішення певних органів державної влади мають антидержавний і антиконституційний характер", - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що рішення певних органів державної влади становлять загрозу національній безпеці України.

Про це Данілов повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення певних органів державної влади мають антидержавний і антиконституційний характер. Важаю, що їхні окремі дії несуть загрозу національній безпеці України", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

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Рішення певних органів державної влади мають антидержавний і антиконституційний характер, - Данілов 01

Топ коментарі

  • Наталья Киенко
    Ну так чего вы ждете? Собирайте экстренное заседание СНБО и немедленно принимайте пресекающие меры!!! ЧИ ВИ ЗОВСІМ ЯЛОВІ?!!
  • Sophia-Maria Duglass
    Данилов, а почему у судей КС зарплаты по 10000 евро в месяц. Почему власть Украины ориентируется на зарплаты богатой части европейских стран , а не более бедной части европейских стран ( восточной Европы) ? Не пора ли из Простых украинцев перестать делать лохов?
  • Nataliya Mischenko
    Реагировать СНБО должен мгновенно, на то он и создан. Или ждете, когда реестры будут удалены, а дела закрыты?
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