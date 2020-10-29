"Суд" в окупованому Криму за позовом декана з Москви зобов'язав інваліда-візочника знести балкон і пандус. ФОТО

Декан юридичного факультету московської Вищої школи економіки, заслужений юрист Російської Федерації Євген Салигін через кримський "суд" змусив інваліда з Євпаторії Дмитра Павлова знести балкон і розібрати пандус у власну квартиру.

Про це повідомляє "Асоціація реінтеграції Криму", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інвалід Дмитро Павлов має 50 метрів житла на першому поверсі багатоповерхівки, у Євпаторії, куди він переїхав разом з батьками 10 років тому. Саму квартиру Павлову дала Україна за програмою "Доступне житло", сплативши третину від її вартості. Завдяки прибудові Павлов отримав можливість зробити пандус і окремий вхід: він отримав офіційний дозвіл на прибудову і зібрав потрібні підписи від інших мешканців будинку. Сусід зверху Євген Салигін, доцент із Москви, який проживає в Євпаторії всього кілька місяців на рік, звернувся до суду з позовом про знесення прибудови Павлова. За словами Салигіна, по ній до його квартири можуть забратися злодії або ж там щось може спалахнути або вибухнути газ.

"У 2017 році "Міжвідомча комісія з використання житлового фонду Євпаторії" дала добро на перебудову, але підписи в документі не поставила, тільки печатку. Що і стало приводом заслуженому юристу РФ Євгену Салигіну оголосити прибудову Дмитра незаконною і зобов'язати повернути фасад до первинного вигляду", - зазначає видання.

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Як повідомляє колишній представник президента України в Криму Борис Бабін, ця ситуація викликала резонанс серед кримських інвалідів, який, проте, не допоміг.

"Історія є настільки дикою, що спровокувала не тільки мітинг кримських інвалідів на підтримку Дмитра, але йнавіть моралізаторські публікації в тамтешній пресі. Безрезультатно. Деталі цієї справи настільки яскраво свідчать про справжнє ставлення росіян, усіх цих салигіних, до мешканців Криму, пил від яких заважає колонізаторам дихати", - написав він фейсбуці.