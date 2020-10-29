За добу у МВС виявили рекордні 418 випадків коронавірусу, більшість у Києві, Дніпропетровській і Житомирській областях
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29 жовтня серед працівників МВС зареєстрували рекорд добової захворюваності на коронавірус - 418 випадків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксовано: в Дніпропетровській області (+28), в Житомирській області (+25) та в Києві (+56).
Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіли 12 163 правоохоронці, одужали - 11 291, померли - 30.
Медичні установи системи МВС в 24 областях завантажені на 50-90% залежно від регіону. У Київському гарнізоні завантаженість ліжкового фонду - 97%.
Всього розгорнуто 2 715 ліжок для надання медичної допомоги. Також залишається резерв ліжок для надання допомоги в разі виникнення невідкладних ситуацій - інфаркти, інсульти та інші хвороби.