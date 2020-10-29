МОЗ планує впровадити новий метод діагностики коронавірусу. Подали запит на виділення ще 2 млрд грн, - Степанов
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МОЗ планує впровадити новий метод діагностики коронавірусу, який тільки з'явився у світі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми будемо впроваджувати новий метод тестування, який тільки з'явився у світі. Це швидкі тести на антиген, які мають бути впроваджені в країні. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит на отримання додаткових коштів. Це приблизно 2 мільярди гривень, які нам необхідні на боротьбу з COVID-19, левова частка - на цей метод тестування", - сказав Степанов.
Міністр упевнений, що це рішення буде підтримано урядом.