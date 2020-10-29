ОАСК зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності

Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію рішення Дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, датоване 13 жовтня 2020 року, про притягнення адвоката Андрія Портнова до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Обґрунтовуючи свою заяву про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник – Андрій Портнов посилався на наявність очевидних ознак протиправності прийнятого рішення, що, на його переконання, порушує його права, свободи та інтереси, зокрема, право на свободу вираження своїх поглядів та переконань, а також право на свободу думки і слова. Водночас, він стверджує, що його висловлювання у публікаціях, про які йдеться у скарзі, не мають стосунку до його адвокатської діяльності, тому вважає, що невжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії вказаного рішення ускладнить ефективний захист його порушених прав", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов ігнорує засідання суду у справі про погрози прокурору Божку: це у нього така геніальна стратегія - морозитися, - адвокат Маселко

Виходячи із змісту заяви про забезпечення позову, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову. На переконання суду, їх невжиття може мати наслідком заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам заявника, що суттєво ускладнить їх відновлення.

Також Портнов у заяві про забезпечення позову до подання позовної заяви зазначив, що він має намір звернутись до суду щодо оскарження рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Нагадаємо, раніше Дисциплінарна палата КДКА винесла Портнову попередження за мат і погрози в соцмережах.