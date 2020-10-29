Рада 5 листопада може розглянути Держбюджет-2021 у першому читанні, - нардеп "Голосу" Железняк

Верховна Рада 5 листопада може розглянути в першому читанні законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік.

Про це повідомив у Telegram народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Голосувати сам бюджет 2021 у першому читанні будуть у пленарний четвер (5 листопада)", - зазначив Железняк.

За його словами, засідання бюджетного комітету буде призначено на понеділок, 2 листопада.

"Поки всі ці дні прем'єр (Денис Шмигаль. - Ред) особисто проводить консультації з депутатами більшості щодо їхніх правок до бюджету", - написав нардеп.

Водночас парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики призначив на 30 жовтня розгляд законопроєкту з поправками до Податкового кодексу з "бюджетного пакету".

"Розгляд податкової частини (№4101-д) під бюджет-2021 поставлено на нашому Комітеті вже на завтра (30 жовтня)", - зазначив Железняк.

Також читайте: До бюджету на 2021 рік заклали більше грошей на "соціалку", - Мінфін