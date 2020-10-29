Рада 5 листопада може розглянути Держбюджет-2021 у першому читанні, - нардеп "Голосу" Железняк
Про це повідомив у Telegram народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Голосувати сам бюджет 2021 у першому читанні будуть у пленарний четвер (5 листопада)", - зазначив Железняк.
За його словами, засідання бюджетного комітету буде призначено на понеділок, 2 листопада.
"Поки всі ці дні прем'єр (Денис Шмигаль. - Ред) особисто проводить консультації з депутатами більшості щодо їхніх правок до бюджету", - написав нардеп.
Водночас парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики призначив на 30 жовтня розгляд законопроєкту з поправками до Податкового кодексу з "бюджетного пакету".
"Розгляд податкової частини (№4101-д) під бюджет-2021 поставлено на нашому Комітеті вже на завтра (30 жовтня)", - зазначив Железняк.