Виставка конкурсних ескізів великого Державного Герба України відбудеться в листопаді в "Софії Київській"

У листопаді в Національному заповіднику "Софія Київська" відбудеться виставка ескізів великого Державного Герба України, які беруть участь у конкурсі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповіла голова Державного агентства з питань мистецтва та художньої освіти Галина Григоренко на пресконференції в четвер

"У листопаді, в приміщенні Софії Київської планується провести публічну виставку всіх наданих на конкурс ескізів, щоб громадськість і всі охочі могли прийти та ознайомитися", - сказала вона.

За її словами, під час цієї виставки і буде проходити засідання журі, яке обговорить, яким чином обере переможця конкурсу.

Вона зазначила, на цей момент надійшло вже 40 заявок з ескізами на участь у конкурсі, їх продовжать приймати до 1 листопада.

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Підбиття підсумків конкурсу має відбутися до 1 грудня 2020 року.

Як повідомлялося, 25 серпня Верховна Рада України доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

30 вересня Кабмін регламентував проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України. Зокрема, для нагородження найкращих проєктів ескізів встановлюються премії: перша премія - 100 тис. грн, друга премія - 50 тис. грн і третя премія - 30 тис. грн.