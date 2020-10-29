Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником
Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.
Так, за словами Чумака, все відбувається доволі послідовно:
- змінити прозахідний Уряд на олігархічний, Генерального прокурора на ручного та совкового
- підвисти на неконституційність директора НАБУ
- позбавити НАЗК функції фінансового контролю державних чиновників, політиків та судей
- визнати неконституційність ВАКСУ
- розірвати стосунки з МВФ
- розірвати стосунки з партнерами на Заході
- звернутися до Росії з проханням миру та фінансової підтримки.
- отримати білети до Ростова.
"Я абсолютно згоден з Русланом (Рябошапкою. - Ред.), що або він (президент В.Зеленський. - Ред.) збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або стає зрадником", - написав він.
Зазначимо, що раніше ексгенпрокурор, коментуючи рішення КСУ на своїй сторінці в Facebook написав, що це рішення "безсумнівно увійде в історію України як один з найганебніших прикладів зради інтересів українського народу, людей у мантіях суддів КСУ можна було вважати просто "шкідниками народного господарства", як висловлювався Лесь Подерв'янський".
"Наразі видається так, що Конституційний суд - це загроза національній безпеці України. Президент Зеленський повинен негайно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони та надати рішучу відповідь цій загрозі, а не відмахуватися від неї малохольними постиками своїх клерків у фейсбуці. Інакше він теж стане співучасником цієї зради", - написав Рябошапка.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.