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Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для невідкладної реакції на протидію боротьбі з корупцією, - ОП

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Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для невідкладної реакції на протидію боротьбі з корупцією, - ОП
Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Змушені констатувати, що останнім часом з'явились ознаки того, що окремі суб’єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції та будь-якої форми непрозорості в державному управлінні. Це неприпустимо", - йдеться в повідомленні.

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"Президент запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, та ухвалити відповідні рішення. Необхідні законопроекти, які в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані й подані Главою держави до Верховної Ради як невідкладні", - додали в ОП.

"Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими", – заявив президент.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Карєєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було ухвалено рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.

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Топ коментарі

  • Igor L
    Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
  • Валерия Ларченко b661826f
    Судья Порошенко голосовали против -так что не дождешься,морда малороская
  • Сергій Кулик 2955aac4
    да-да-да, Порошенко! - ну конечно Порошенко виноват! Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО для неотложной реакции на противодействие борьбе с коррупцией, - ОП - Цензор.НЕТ 5893

    ты про брата не забудь.
    и про лыпыцьки офшоры в казанах.
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