Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для невідкладної реакції на протидію боротьбі з корупцією, - ОП

Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Змушені констатувати, що останнім часом з'явились ознаки того, що окремі суб’єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції та будь-якої форми непрозорості в державному управлінні. Це неприпустимо", - йдеться в повідомленні.

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"Президент запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, та ухвалити відповідні рішення. Необхідні законопроекти, які в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані й подані Главою держави до Верховної Ради як невідкладні", - додали в ОП.

"Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими", – заявив президент.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Карєєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було ухвалено рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.