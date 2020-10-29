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Без зміни складу КС будь-який новий закон про відновлення роботи НАЗК буде 100% скасований, - Новіков

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Без зміни складу КС будь-який новий закон про відновлення роботи НАЗК буде 100% скасований, - Новіков
Конституційний Суд не захищає Конституцію, а відстоює тільки власні інтереси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова НАЗК Олександр Новіков повідомив в інтерв'ю Transperancy International Ukraine.

"У разі ухвалення нового закону Конституційний Суд підтвердить своє рішення, тому без зміни складу КС, все, що ми зробимо, навіть якщо приймемо всі рекомендації, ситуацію кардинально не змінить ... Я б оцінював, якщо залишиться призначений Януковичем глава суду, той же склад КС, як 100% вірогідність скасування нового закону", - сказав Новіков.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    ...всего-то и делов Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков - Цензор.НЕТ 6182
    Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков - Цензор.НЕТ 6024
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ну вот и кранты твоему зеле настали -дело уже идёт на дни,если кто то за него ,чудом,ситуацию не разрулит...
  • Валерия Ларченко b661826f
    Так это в силах зекретина,но оно этого не сделает...оно даже не понимает,что его вот вот уберут,т к ему этого не сообщают-какое там изменение состава КС,это ж надо быть президентом,а не сцикливым,тупым щенячим дерьмом
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