Без зміни складу КС будь-який новий закон про відновлення роботи НАЗК буде 100% скасований, - Новіков

Конституційний Суд не захищає Конституцію, а відстоює тільки власні інтереси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова НАЗК Олександр Новіков повідомив в інтерв'ю Transperancy International Ukraine.

"У разі ухвалення нового закону Конституційний Суд підтвердить своє рішення, тому без зміни складу КС, все, що ми зробимо, навіть якщо приймемо всі рекомендації, ситуацію кардинально не змінить ... Я б оцінював, якщо залишиться призначений Януковичем глава суду, той же склад КС, як 100% вірогідність скасування нового закону", - сказав Новіков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.