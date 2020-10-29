Жоден документ, міжнародний чи національний, сам по собі не вирішує проблему безпеки України, - глава МЗС

Жоден документ - міжнародний чи національний - сам по собі не вирішує проблему безпеки України, найкращі гарантії безпеки України - це міцні Збройні сили і дипломатія, стійке суспільство і потужні союзники.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я хочу, щоб ми в Україні чітко розуміли, що жоден документ - міжнародний чи національний - сам по собі не вирішує проблему безпеки України. У цьому ми переконалися в 2014 році. Ситуація набагато складніша. Безпека України є результатом комплексу чинників. Я переконаний, що найкращі гарантії безпеки України - це міцні Збройні сили і дипломатія, стійке суспільство і потужні союзники нашої держави", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

За його словами, очевидно, що запит на гарантії безпеки в українському суспільстві є, і МЗС продовжить активно працювати над створенням таких гарантій. Зокрема Кулеба зазначив, що плануються нові візити і підписання нових контрактів, які сприяють нарощуванню сил і гарантій.

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