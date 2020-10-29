Зеленський очікує від суддів КС пояснень про причини ухвалення спірних рішень, - радник Єрмака Подоляк
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник Єрмака Михайло Подоляк.
"Ще вчора Володимир Олександрович (Зеленський. - Ред.) буквально зажадав від представників суду виразно пояснити, чим вони керувалися, ухвалюючи такі спірні рішення. Чому ці рішення, особливо в частині обов'язкового декларування доходів високопоставленими чиновниками, завдають суттєві удари по всій нашій антикорупційній архітектурі країни і ставлять нас у двозначне становище на міжнародній арені. Від чіткої відповіді суддів КС залежить подальший розвиток подій. Чи продовжиться ескалація, чи криза буде вирішена швидко й ефективно", - зазначив радник глави ОП.
Подоляк зазначив, що останні рішення Конституційного Суду, м'яко кажучи, дивують: "Це ж не просто окремі виклики суспільному консенсусу, який склався в частині декларування доходів. Швидше потрібно говорити про те, що Конституційний суд вирішив самостійно переглянути новий суспільний договір в країні, який передбачає нульову терпимість до будь-яких непрозорих форматів у державному управлінні. І повернути нас до старих часів, коли топкорупція домінувала в державі".
За словами радника Єрмака, ніхто не очікував, що Конституційний Суд, який повинен бути своєрідним символом непорушності нової системи, "раптом в лічені дні перетвориться на агресивного політичного гравця".
При цьому Подоляк зазначив, що у президента Зеленського є ціла низка інструментів, які дозволять конфліктну ситуацію повернути в нормальне русло.
"Серед них - спеціальне засідання РНБО, яке цілком може дати належну політико-правову оцінку позиції КС. З виробленням подальших рекомендацій всім органам виконавчої влади. Більш жорсткий інструмент - спеціальне засідання Верховної Ради, на якому потрібно буде заслухати суддів КС, щоб зрозуміти їхню мотивацію", - пояснив Подоляк.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.