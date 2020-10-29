Зеленський очікує від суддів КС пояснень про причини ухвалення спірних рішень, - радник Єрмака Подоляк

Президент України Володимир Зеленський очікує від суддів Конституційного суду України зрозумілих пояснень про причини ухвалення Конституційним судом України останніх спірних резонансних рішень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник Єрмака Михайло Подоляк.

"Ще вчора Володимир Олександрович (Зеленський. - Ред.) буквально зажадав від представників суду виразно пояснити, чим вони керувалися, ухвалюючи такі спірні рішення. Чому ці рішення, особливо в частині обов'язкового декларування доходів високопоставленими чиновниками, завдають суттєві удари по всій нашій антикорупційній архітектурі країни і ставлять нас у двозначне становище на міжнародній арені. Від чіткої відповіді суддів КС залежить подальший розвиток подій. Чи продовжиться ескалація, чи криза буде вирішена швидко й ефективно", - зазначив радник глави ОП.

Подоляк зазначив, що останні рішення Конституційного Суду, м'яко кажучи, дивують: "Це ж не просто окремі виклики суспільному консенсусу, який склався в частині декларування доходів. Швидше потрібно говорити про те, що Конституційний суд вирішив самостійно переглянути новий суспільний договір в країні, який передбачає нульову терпимість до будь-яких непрозорих форматів у державному управлінні. І повернути нас до старих часів, коли топкорупція домінувала в державі".

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За словами радника Єрмака, ніхто не очікував, що Конституційний Суд, який повинен бути своєрідним символом непорушності нової системи, "раптом в лічені дні перетвориться на агресивного політичного гравця".

При цьому Подоляк зазначив, що у президента Зеленського є ціла низка інструментів, які дозволять конфліктну ситуацію повернути в нормальне русло.

"Серед них - спеціальне засідання РНБО, яке цілком може дати належну політико-правову оцінку позиції КС. З виробленням подальших рекомендацій всім органам виконавчої влади. Більш жорсткий інструмент - спеціальне засідання Верховної Ради, на якому потрібно буде заслухати суддів КС, щоб зрозуміти їхню мотивацію", - пояснив Подоляк.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.