Кулеба: Постраждалі від нападу акули в Єгипті українці отримують від МЗС необхідну допомогу

Посольство України в Єгипті тримає на контролі справу про напад на українських туристів акули.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Посольство України в Єгипті тримає цю справу на контролі, підтримує постійний зв'язок з рідними потерпілих, адміністрацією медичного закладу, в якому перебувають постраждалі, і туроператором", - зазначив Кулеба.

За його словами, постраждалі громадяни отримують від МЗС всю необхідну підтримку і допомогу.

Міністр закликав українців дотримуватися правил поведінки в країнах-перебування.

"Не можу не скористатися нагодою, щоб не закликати українських громадян, які вибирають туризм за кордоном, дотримуватися чітко правил країн-перебування. Якщо щось заборонено офіційно, то не треба шукати обхідні шляхи, щоб насолодитися порушенням заборони. Тому що порушення таких заборон може мати трагічні наслідки", - сказав Кулеба.

За його словами, снорклінг і такий вид підводного плавання, яким скористалися українські туристи, в Єгипті заборонені.

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Нагадаємо, 25 жовтня під час відпочинку в Єгипті сім'я українських туристів постраждала від нападу акули. Мати зазнала глибоких ран від укусів, а дитина втратила частину руки.