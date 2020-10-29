Кулеба: Постраждалі від нападу акули в Єгипті українці отримують від МЗС необхідну допомогу
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Посольство України в Єгипті тримає цю справу на контролі, підтримує постійний зв'язок з рідними потерпілих, адміністрацією медичного закладу, в якому перебувають постраждалі, і туроператором", - зазначив Кулеба.
За його словами, постраждалі громадяни отримують від МЗС всю необхідну підтримку і допомогу.
Міністр закликав українців дотримуватися правил поведінки в країнах-перебування.
"Не можу не скористатися нагодою, щоб не закликати українських громадян, які вибирають туризм за кордоном, дотримуватися чітко правил країн-перебування. Якщо щось заборонено офіційно, то не треба шукати обхідні шляхи, щоб насолодитися порушенням заборони. Тому що порушення таких заборон може мати трагічні наслідки", - сказав Кулеба.
За його словами, снорклінг і такий вид підводного плавання, яким скористалися українські туристи, в Єгипті заборонені.
Нагадаємо, 25 жовтня під час відпочинку в Єгипті сім'я українських туристів постраждала від нападу акули. Мати зазнала глибоких ран від укусів, а дитина втратила частину руки.