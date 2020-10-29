Смертельна ДТП на "Видубичах": водій автобуса затриманий, він не був п'яним

Поліція затримала водія автобуса, який вчора спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Києві біля станції метро "Видубичі".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва, водія автобуса, 1957 року народження, слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгері. Результат показав відсутність у водія ознак алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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Досудове розслідування триває, в рамках якого слідчі встановлюють обставини і причини цього смертельного ДТП.