Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк вдруге не з'явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, - Антикорупційний суд

Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у створенні злочинної організації і захопленні влади голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку відклали вдруге.

29 жовтня, у Вищому антикорупційному суді мало відбутися судове засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Засідання не відбулося, оскільки підозрюваний і його захисники вдруге не з'явилися в суд", - зазначили в суді.

Наступне судове засідання заплановане на 10:00 5 листопада 2020 року.

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Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".