Для громадян України вже відкрито 59 країн, до списку додався Узбекистан, - МЗС

Станом на 29 жовтня відкритими або відносно відкритими для громадян України є 59 країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз відкритими або відносно відкритими країнами, в які пускають українських громадян, є 59. З минулого брифінгу, який відбувся 13 жовтня, до списку додалася ще одна країна - Узбекистан", - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що через пандемію COVID-19, яка вирує в усьому світі, можливостей для подорожей дедалі менше.

"МЗС продовжує працювати над тим, щоб можливості в'їзду громадян України в інші країни світу розширювалися", - зазначив міністр.

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Він нагадав, що на сайті МЗС функціонує інтерактивна карта, де можна дізнатися всі деталі про можливість та умови в'їзду і транзиту для громадян України в будь-яку країну.

Так, для українців дозволено в'їзд в такі країни: Бразилія, Домініканська Республіка, Республіка Конго, Вірменія, Буркіна-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія , США, Єгипет, Туніс, Південна Корея, Ірак, Іран, Мексика, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Багамські острови, Словенія, ОАЕ, Ямайка, Камбоджа, Бурунді, Ліван, Ірландія, Антигуа і Барбуда, Коморські острови, Сейшельські острови, Болгарія, Мальдіви, Еквадор, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія, Йорданія, Колумбія, Нігерія, Гана, Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центрально-Африканська Республіка, Сан-Томе і Прінсіпі.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу - 7342.