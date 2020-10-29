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СБУ затримала в Києві одного з командирів підрозділів терористів "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти сил АТО. ФОТО

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Служба безпеки України викрила в Києві учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти сил АТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідчих СБУ, уродженець міста Стаханов Луганської області у 2014 році приєднався до так званої "народної міліції ЛНР". Ватажки призначили його заступником командира одного з підрозділів бойовиків. Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань.

Прибувши на підконтрольну українській владі територію, фігурант оселився в орендованому помешканні у Києві та влаштувався на роботу в одну із комерційних структур у сфері надання телекомунікаційних послуг, використовуючи підставні документи.

СБУ затримала в Києві одного з командирів підрозділів терористів ЛНР, який брав участь у бойових діях проти сил АТО 01
Фото: сайт СБУ

Під час слідчих дій за місцем тимчасового проживання зловмисника співробітники СБУ виявили банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його участі у складі незаконних збройних формувань.

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Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України і судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ перевіряється інформація щодо можливого несанкціонованого втручання і використання фігурантом бази даних клієнтів оператора телекомунікаційних послуг.

Викриття і затримання зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    _Это не террорист, тупорылые идиоты! Это коллаборант и боец вооружённых сил оккупанта. На Украину напали не террористы какие-то - кретины! - а расия! И война у нас - с расией!
    Мудаки тупые! Писаки, *****...
  • Frol Fedoroff
    зачем их ловить СБУ задержала в Киеве одного из командиров подразделений террористов "ЛНР", участвовавшего в боевых действиях против сил АТО - Цензор.НЕТ 772? Все равно очередной судейка отпустит врагов на свободу? Причем "именем Украины" СБУ задержала в Киеве одного из командиров подразделений террористов "ЛНР", участвовавшего в боевых действиях против сил АТО - Цензор.НЕТ 213. Ловить надо судей и их судить
  • Борменталь Незабаром
    ничего вы не понимаете, это "новое лицо"
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