СБУ затримала в Києві одного з командирів підрозділів терористів "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти сил АТО. ФОТО

Служба безпеки України викрила в Києві учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти сил АТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідчих СБУ, уродженець міста Стаханов Луганської області у 2014 році приєднався до так званої "народної міліції ЛНР". Ватажки призначили його заступником командира одного з підрозділів бойовиків. Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань.

Прибувши на підконтрольну українській владі територію, фігурант оселився в орендованому помешканні у Києві та влаштувався на роботу в одну із комерційних структур у сфері надання телекомунікаційних послуг, використовуючи підставні документи.



Фото: сайт СБУ

Під час слідчих дій за місцем тимчасового проживання зловмисника співробітники СБУ виявили банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його участі у складі незаконних збройних формувань.

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Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України і судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ перевіряється інформація щодо можливого несанкціонованого втручання і використання фігурантом бази даних клієнтів оператора телекомунікаційних послуг.

Викриття і затримання зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.