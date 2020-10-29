У Запоріжжі школи з 2 листопада відновлюють навчальний процес у змішаній формі, - мер Буряк

У Запоріжжі школи з 2 листопада відновлять навчальний процес в змішаній формі. Учні середніх і старших класів перейдуть на дистанційну форму навчання, а учні 1-4 класів продовжать навчатися в очній формі.

Про це повідомив мер міста Володимир Буряк, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер, що стосується навчального процесу. Учні шкіл перебувають на канікулах до понеділка. Після цього їхнє навчання буде організовано дистанційно, за винятком дітей, які навчаються в 1-4 класах - у них будуть уроки в класах з дотриманням необхідних вимог карантину. Дитячі садки продовжують працювати", - написав він.

Нагадаємо, Кабмін рекомендував установам загальної середньої освіти встановити канікули з 15 по 30 жовтня, з подальшим переходом на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.

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