"Слуга народу" Безгін відповів на критику на свою адресу від колеги по фракції Шевченка, назвавши його "ватним клоуном": "Твої досягнення ґрунтуються на ефірі з Пушиліним"

Нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін відповів колезі по фракції Євгену Шевченку, який назвав його "Безмозким".

Про це Безгін повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Довго не хотів реагувати на випад ватного клоуна Евгена Шевченка в його ТГ-каналі, але в своїй риториці, навіть для такого інтелектуально обмеженого створіння, межу він перетнув", - йдеться в повідомленні.

Раніше Шевченко в Telegram назвав Безгіна "Безмозким".

"Більшої неповаги щодо Конституційного Суду України, ніж від депутатів адептів Держдепу і Сороса, не було в історії нашої держави. Яскравим представником цієї групи, є убога істота Віталік Безгін, на прізвисько "Безмозкий". То глава Офісу Президента йому не такий, то люди на Донбасі йому не подобаються, тепер з рішенням КСУ, для Безмозкового, - майбутнє його соросятського устрою країни закінчиться", - написав Шевченко.

Безгін запропонував Шевченку "всі свої претензії спробувати виразити в обличчя на фракції, а не тишком-нишком у телеграм-каналі".

"Розумію, що тобі важко даються рівняння, складніші за 2+2, але зокрема і тебе обирали, щоб ти захищав інтереси української держави та її громадян. І якщо так станеться, що клепки вистачить усвідомити це, то стануть очевидними факти, що:

- ніякого миру на умовах країни-агресора ніколи не буде, як і виконання їхніх вимог щодо особливого статусу в Конституції та проведення виборів до контролю над кордоном. Бо їхні умови це не про мир, а про знищення нашої держави.

- якщо рішення КСУ шкодять інтересу української держави і мають відверті ознаки порушення процедур, то адекватні народні депутати мають казати про це публічно і єднатись у захисті інтересів громадян. Хоча тут ключове слово - адекватні", - наголосив Безгін.

За словами нардепа, "є таке спостереження, що чим більше людина кричить, що вона "член команди президента", тим більша ймовірність, що вона просто хоче прикривати його ім'ям свою упороту діяльність, в такий спосіб завдаючи перш за все президенту репутаційної шкоди".

"Тому, я без цих високопарних тез, з колегами, урядом та командою ОПУ зробив для країни прогрес в реформі децентралізації за цей рік, а твої здобутку ґрунтуються на ефірі з Пушиліним і створенні ТГ-каналу на 3к підписників. Мені відверто чхати на твою публічну і не публічну позицію, оскільки її вплив як на продукування політик в країні, так і на рішення фракції дорівнює 0. Але за риторику доведеться вибачитись!" - підсумував нардеп.

У коментарях Безгіна підтримали колеги по фракції Ліза Богуцька, Іван Юнаков, Ігор Фріс, Богдан Яременко і Ольга Василевська-Смаглюк.

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