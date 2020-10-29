Після вимоги Лукашенка в білоруських університетах почали чергувати воєнкоми: видають повістки відрахованим студентам

У Білорусі воєнкоми чергують у деканатах і адміністраціях університетів і видають повістки відрахованим студентам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє видання "Наша Нива".

"На жаль, якщо вам особисто вручать повістку, це буде складно оскаржити. Але ви не зобов'язані ходити в деканат чи ректорат. Тиснуть - йдіть подалі. Щоб отримати допомогу чи консультацію, зв'яжіться з активістами свого універу або з правозахисниками", - радять журналісти студентам.

Зазначимо, що після призову який захопив владу в Білорусі "президента" Олександра Лукашенка відраховувати з вишів студентів, які ходять на акції протестів, керівництво деяких з них уже почало випускати відповідні накази.

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Так, за даними "Нашої Ниви" на цей момент є інформація про відрахування 52 студентів БНТУ, 9 студентів БрДТУ, 21 студента Мінського медичного університету, звільнення страйкарів з "Атланта", Моторного, МАЗ, МЗКЦ.

У свою чергу, Світлана Тіхановська вчора пообіцяла, що фонди солідарності допоможуть всім відрахованим студентам.