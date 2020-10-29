В аеропорту "Бориспіль" затримали жінку, яка намагалася провезти 70 тис. таблеток наркотичної дії, - Держприкордонслужба. ФОТО

Сьогодні, 29 жовтня, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники спільно зі співробітниками СБУ затримали жінку, яка намагалася провезти на територію України 70 тисяч таблеток наркотичної дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Жінка 1993 року народження мала намір ввезти в Україну майже 70 тисяч пігулок, які містять сильнодіючу речовину псевдоефедрин. Наша співвітчизниця прибула в аеропорт рейсом з Йорданії", - йдеться в повідомленні.

Наразі працівниками митниці складено протокол про порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

За результатами експертизи виявлених препаратів буде прийматись рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

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