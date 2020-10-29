На Київщині понад 600 хворих на коронавірус перебуває на кисневій терапії, - ОДА

У лікарнях Київської області на кисневій підтримці перебуває 658 хворих на коронавірус пацієнтів.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної державної адміністрації в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У Київській області 1074 жителів перебуває в лікарнях. Йдеться про 783 хворих з підтвердженим діагнозом "коронавірус" і 291 пацієнта, які ще очікують результати ПЛР-тестування. Понад пів тисячі хворих потребують кисневої підтримки - таких 658 осіб. З них - 24 хворих у важкому стані перебуває на апаратах ШВЛ. Тому прошу всіх мешканців бути максимально обережними, користуватися засобами захисту і з розумінням ставитися до протиепідемічних обмежень", - сказав голова Київської ОДА Василь Володін.

За даними обласного лабораторного центру в області підтверджено вже 15780 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 1291 дитини і в 1575 медичних працівників. За добу підтверджено 315 нових випадків коронавірусу.

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