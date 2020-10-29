Разумков про рішення КС: Рада і президент швидко відреагують на ситуацію
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.
"Думаю, буде достатньо швидкою реакція як з боку парламенту, так і з боку Президента, і ми будемо вирішувати, найімовірніше, на законодавчому рівні, доопрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того щоб ця система продовжувала працювати. Ми будемо це у достатньо швидкому режимі вирішувати, тому що дозволити собі сьогодні її зруйнувати не може ні влада, ні держава в цілому", - наголосив спікер Ради.
За його словами, це особливо важливо з огляду на заяву НАЗК про те, що це рішення КСУ блокує призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів. Це паралізує вертикаль місцевого самоврядування, а в умовах децентралізації призведе до розбалансування вертикалі влади в державі.
Водночас він назвав "неприпустимим" тиск на будь-яку гілку влади, в тому числі судової.
"Але якщо виходити з антикорупційної реформи, вона для держави більш ніж важлива", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.