Меркель заявила про "драматичну ситуацію" в Німеччині через COVID-19: Лікарні працюють на межі можливостей

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала ситуацію з коронавірусом у країні "драматичною".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це канцлер повідомила, виступаючи в бундестазі в четвер, 29 жовтня.

"Вона стосується всіх нас. Без винятку", - заявила Меркель.

Кількість випадків зараження в ФРН стрімко зросла, і кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії, зростає з такою інтенсивністю, що багато лікувальних закладів працюють на межі можливостей, зазначила канцлер, пояснивши, що "така динаміка перевантажить наші реанімації за кілька тижнів".

У зв'язку з цим Меркель назвала ухвалене напередодні рішення про запровадження часткового локдауну "необхідним і пропорційним" і знову закликала в найближчі тижні обмежити соціальні контакти до "абсолютно необхідного мінімуму".

Канцлер висловила розуміння у зв'язку з "фрустрацією", "відчаєм" представників ресторанного і розважального бізнесу, чиї заклади повинні будуть тимчасово закритися або обмежити діяльність.

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"Зима буде важкою, чотири важкі місяці, але вона закінчиться", - підсумувала Меркель.

Виступ канцлера кілька разів переривався вигуками представників правопопулістської опозиційної партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН). Глава фракції цієї партії в бундестазі Олександр Гауланд (Alexander Gauland) звинуватив уряд в порушенні демократичних принципів. Голова іншої опозиційної партії, Вільної демократичної партії (ВДП), Крістіан Лінднер (Christian Lindner) також заявив про неприпустимість ухвалення нових обмежувальних заходів в обхід бундестагу і земельних парламентів. Такий підхід може призвести до відсутності схвалення з боку населення, юридичних ризиків, а також "завдати шкоди нашій парламентській демократії", зазначив Лінднер.

28 жовтня Меркель і прем'єр-міністри 16 федеральних земель погодили нові обмежувальні заходи, які будуть діяти з 2 листопада до кінця місяця. Зокрема, зустрічі в громадському просторі дозволені не більш ніж 10 людям з двох домогосподарств. Крім того, закриються всі дозвільні підприємства, косметичні, татуювальні і масажні салони, а ресторанам буде дозволено працювати, лише продаючи страви "на винос".