Новини • Оборона

В України сьогодні немає ні можливості мати ядерну зброю, ні потреби в ній, - Уруський

3 615120
В України сьогодні немає ні можливості мати ядерну зброю, ні потреби в ній, - Уруський
В України немає "абсолютно жодної потреби" в ядерній зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський.

Коментуючи питання щодо Будапештського меморандуму в опитуванні президента Зеленського, Уруський сказав: "Я переконаний, що президент, ставлячи таке питання, абсолютно не мав на увазі, що Україна робить якийсь натяк з приводу свого ядерного озброєння. Тому що, по-перше, у нас на сьогодні немає таких можливостей, та й немає в цьому абсолютно жодної потреби".

За словами віцепрем'єра, Україна може "значно меншим фінансовим ресурсом гарантувати свою безпеку".

"Я не вважаю за необхідне починати вести розмови про ядерну зброю для України", - додав Уруський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    сколько стоят Крым и Донбасс, дядя ?
    уж точно дешевле ЯО У Украины сегодня нет ни возможности иметь ядерное оружие, ни необходимости в нем, - Уруский - Цензор.НЕТ 9024



    а впереди еще Харьков, Днепр и Одесса !!!
    вот считай !
  • otosh
    Бреше, бо є необхідність і є можливості.
  • Igor L
    Уруский це агент ФСБ, після цієї заяви його потрібно звільнити! Україна має відновити ядерну зброю за будь яких обставин, бо тільки наявність на озброєнні ЗСУ ядерної зброї і наявність засобів доставки ядерної зброї до російських мегаполісів гарантує нам військовий паритет з окупантом і припинення війни! Без ядерної зброї на озброєнні ЗСУ війна буде йти ще 100 років! Це мають розуміти в Генштабі ЗСУ, в офісі Президента, в уряді та парламенті! Без розуміння цієї ситуації не можна прийматись за вирішення всіх інших питань, бо всі інші питання мають наближати Україну до відновлення ядерного статусу.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини