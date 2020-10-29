В України сьогодні немає ні можливості мати ядерну зброю, ні потреби в ній, - Уруський
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В України немає "абсолютно жодної потреби" в ядерній зброї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський.
Коментуючи питання щодо Будапештського меморандуму в опитуванні президента Зеленського, Уруський сказав: "Я переконаний, що президент, ставлячи таке питання, абсолютно не мав на увазі, що Україна робить якийсь натяк з приводу свого ядерного озброєння. Тому що, по-перше, у нас на сьогодні немає таких можливостей, та й немає в цьому абсолютно жодної потреби".
За словами віцепрем'єра, Україна може "значно меншим фінансовим ресурсом гарантувати свою безпеку".
"Я не вважаю за необхідне починати вести розмови про ядерну зброю для України", - додав Уруський.