Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів

Українська влада перейшла до переслідування та ворожої агресії на адресу інвесторів у "зелену" енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов’язання.

Про це йдеться в зверненні галузевих асоціацій відновлюваної енергетики до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухилянні від сплати податків компаніями, що виробляють "зелену" електроенергію.

"Замість організованих дій Уряду, спрямованих на стабілізацію ситуації та імплементацію положень Закону України №810-IX та Меморандуму про Взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні , укладеного 10 червня 2020 року між органами державної влади та галузевими асоціаціями, ми стикаємось з ворожими заявами вищих посадових осіб на адресу нашого сектору", - зазначається в звернені.

Автори звернення нагадали, що відновлювана енергетика у 2019 році сплатила до державного та місцевих бюджетів 19,77 млрд.грн податків з яких: 6,17 млрд грн. податку на прибуток та 11,68 млрд грн. ПДВ. Та наголосила, що це значно більше, ніж податки, сплачені разом ДП НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго", й у 3 рази більше за сплачені тепловими електростанціями.

Окрім того, звернули увагу, що інвестиції у більшість проектів "зеленої" енергетики окупляться лише після 2025 року. Таким чином твердження голови ДПС щодо того, що виробники електроенергії з відновлюваних джерел вже повністю повернули свої інвестиції, не відповідає дійсності.

"Більшість встановлених потужностей з виробництва електричної енергії з ВДЕ в Україні було побудовано у період з 2018 по 2020 роки. Беручи до уваги те, що в середньому термін окупності проєктів з ВДЕ складає 5-7 років, більшість інвесторів повернуть свої вкладення лише після 2025 року, а якщо врахувати скорочення розміру "зеленого" тарифу, то період окупності може значно збільшитись", - наголошується у зверненні.

В асоціаціях ВДЕ розцінюють заяви голови ДПС як переслідування інвесторів у розвиток "зеленої" генерації та закликали керівника уряду втрутитись в ситуацію.

"Вважаємо, що такі заяви та будь-які потенційні дії проти інвесторів та виробників електричної енергії з ВДЕ, як українських, так і міжнародних, слід трактувати як переслідування галузі, яка, до слова, входить у ТОП-3 сектори української економіки за показником залучення прямих іноземних інвестицій", - зазначається в зверненні.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності Закон № 810-IX, ухвалений з метою реалізації ключових положень Меморандуму про взаєморозуміння між урядом і інвесторами в ВДЕ. Законом передбачається, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) тощо. Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи з серпня поточного року. Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (близько 9 млрд грн), а решта 60% в 2021 році.

Провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергі ю для населення.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.