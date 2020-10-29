Київська ТВК почала приймати оригінали протоколів голосування на місцевих виборах

Київська міська територіальна виборча комісія в ніч на четвер почала приймати оригінали протоколів голосування на місцевих виборах.

Про це заявила голова комісії Валентина Королькова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні о 2 годині ночі ми прийняли перший протокол територіальної виборчої комісії. Це Печерськ. Ми приймали їх до 4 годин (ранку)", - сказала Королькова.

За її словами, Київська міська територіальна виборча комісія працює в режимі безперервного засідання і сьогодні продовжить приймати протоколи.

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