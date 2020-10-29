ТВК мають призначати повторне голосування відразу після встановлення результатів, - ЦВК

Центральна виборча комісія оприлюднила роз'яснення для територіальних виборчих комісій щодо проведення повторного голосування на місцевих виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ЦВК.

Постанова ЦВК передбачає:

"Рішення про призначення повторного голосування сільська, селищна, міська ТВК мають ухвалити відразу після встановлення результатів голосування з відповідних місцевих виборів.

Повторне голосування призначається на неділю - в межах тритижневого терміну після дня ухвалення рішення про його призначення.

Для проведення повторного голосування використовуються форми виборчих документів, затверджені постановами ЦВК".

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