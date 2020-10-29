Рятувальник ДСНС зі спільниками "під замовлення" підпалював елітні автомобілі в Одесі, - прокуратура
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Повідомлено про підозру співробітнику одного з підрозділів Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
Слідством встановлено, що пожежник разом з двома спільниками отримували замовлення на підпал автомобілів в Одесі.
"Так, у період з грудня 2019 по квітень 2020 гастролери з Дніпропетровщини за грошову винагороду скоїли підпал трьох елітних авто в центрі Одеси. У результаате таких протиправних дій автомобілі повністю знищені, чим власникам транспортних засобів завдано збитків на загальну суму понад мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Ще двоє спільників пожежника, причетних до скоєння злочину, вже перебувають під вартою.