Лукашенко про підсумки виборів в Україні: Нищівна поразка. Не треба було лізти в наш город і кидати камінням у сусіда

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що правляча в Україні партія зазнала "нищівної поразки" на місцевих виборах, бо, не розібравшись у себе, "кидала каміння в сусіда".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта, про це він заявив на нараді щодо кадрових рішень.

"А що в Україні відбулося, наш друг Володя Зеленський? - сказав Лукашенко. - Нищівна поразка на виборах до місцевого самоврядування".

"Тому не треба в сусіда кидати камінням, не треба в наш город лізти. Розберіться у себе. Треба завжди бути чесним, надійним для сусіда, відданим своїй країні та щирим", - наголосив він.

Також Лукашенко торкнувся і ситуації в Литві, а також підсумків парламентських виборів, що відбулися там нещодавно: "Опозиція виграла вибори. Ось втрутилися в Білорусь - втратили владу".

Також читайте: Після вимоги Лукашенка в білоруських університетах почали чергувати воєнкоми: видають повістки відрахованим студентам

Наприклад, не пройшла до нового парламенту партія, від якої балотувався глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, який не раз виступав з критичними заявами щодо Білорусі.

Говорячи про Польщу, Лукашенко заявив, що чинний президент Анджей Дуда взагалі сфальсифікував вибори.

"Вони хотіли у нас революцію влаштувати, навіть не революцію, а заколот, а отримали самі. Там ситуація непроста, і вона просто так не вилізе. Там не відморозки піднялися, а піднялися жінки, і зрозуміло, за що піднялися. Там піднялися селяни, і вони знають, за що піднялися. Там робітники піднялися, знають за що, держслужбовці, - сказав він. - Жінки піднялися і почали протестувати не тому, що тільки аборти (заборонили. - Ред.). Це був спусковий гачок. Дуда переміг у Польщі, сфальсифікувавши вибори. Там навіть відсотка переваги не було. сфальсифіковані. І звідти все почалося. Вони хотіли стрілки перевести на нас. А поляки не дурні, і там це (протести. - Ред.) все почалося".