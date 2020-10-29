Андрусів щодо призначення Арестовича в ТКГ: "Взагалі, вже все зрозуміло. І фінал недовго чекати"

Блогер Олексій Арестович, призначений радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, в 2019 році відкрито виступав з критикою на адресу президента Володимира Зеленського та його політики щодо РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF), громадський діяч, кандидат політичних наук, аналітик і публіцист Віктор Андрусів.

"Друзі, ви мене часто питали, чому я так і не пішов в команду Зеленського. Хоча відверто і прямо його підтримував. Відповідь проста: я дійсно його підтримував. А щоб потрапити до нього в команду, треба було бути порохоботом, плювати на нього і зневажати його. Повірте, за цей час він призначив і оточив себе такою кількістю прихильників Пороха, які мені в лице казали, що підтримувати Зеленського - це дно, що я не впевнений, що Порошенко у владі мав навколо себе стільки прихильників. Взагалі, вже все зрозуміло. І фінал недовго чекати. Зустрічайте нового спікера ТКГ", - заявив Андрусів.

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Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що Арестович став офіційним речником української делегації в ТКГ.