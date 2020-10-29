Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування. СПИСОК
Про це Лещенко повідомив у Telegram , передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з тим, що Конституційний суд вже становить загрозу національній безпеці України, важливо знати поіменно всіх "героїв"", - йдеться в повідомленні.
"Ось учасники безпрецедентного рішення щодо антикорупційної реформи. Голосували "за" 11 суддів:
- Доповідач: Ігор Сліденко (квота партії "Свобода")
- Тупицький Олександр, голова КС (призначений Януковичем, у минулому - права рука Віктора Татькова, який за часів Януковича очолював Вищий господарський суд, а зараз перебуває в бігах за корупцію)
- Городовенко Віктор (Зв’язки: Порошенко. Заступник глави адміністрації Порошенка Олексій Філатов допомагав йому обратися на з'їзді суддів)
- Завгородня Ірина (Зв'язки: Порошенко. Кандидатура від БПП у парламенті. Призначено за квотою Ради за сприяння депутата БПП Олександра Грановського. Також є зв'язки з ОПЗЖ і Григорієм Суркісом)
- Касмінін Олександр (Зв'язки: донецькі, Янукович)
- Кривенко Віктор (Зв'язки: Порошенко. Один з найвпливовіших генералів старої судової системи, майже 10 років був головою Ради суддів України. Кажуть, допомагав свого часу Порошенку вирішувати його питання щодо Ленінської кузні)
- Литвинов Олександр (Зв'язки: донецькі, Янукович. Права рука глави КС Тупицького).
- Мойсик Володимир (Зв'язки: Порошенко, призначений за рекомендацією Ющенка)
- Сас Сергій (Зв'язки: партія "Батьківщина")
- Філюк Петро (Зв'язки: Ігор Палиця)
- Юровська Галина (Зв'язки: школа суддів Миколи Оніщука, призначена з'їздом суддів за конкурсом, агітувала за себе особисто. Сповідує колективну судову солідарність), - зазначив Лещенко.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.