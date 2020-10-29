Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування. СПИСОК

Колишній журналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко показав імена суддів Конституційного Суду, які голосували "за" визнання неконституційними окремих положень Закону "Про запобігання корупції" та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Про це Лещенко повідомив у Telegram , передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з тим, що Конституційний суд вже становить загрозу національній безпеці України, важливо знати поіменно всіх "героїв"", - йдеться в повідомленні.

"Ось учасники безпрецедентного рішення щодо антикорупційної реформи. Голосували "за" 11 суддів:

- Доповідач: Ігор Сліденко (квота партії "Свобода")

- Тупицький Олександр, голова КС (призначений Януковичем, у минулому - права рука Віктора Татькова, який за часів Януковича очолював Вищий господарський суд, а зараз перебуває в бігах за корупцію)

- Городовенко Віктор (Зв’язки: Порошенко. Заступник глави адміністрації Порошенка Олексій Філатов допомагав йому обратися на з'їзді суддів)

- Завгородня Ірина (Зв'язки: Порошенко. Кандидатура від БПП у парламенті. Призначено за квотою Ради за сприяння депутата БПП Олександра Грановського. Також є зв'язки з ОПЗЖ і Григорієм Суркісом)

- Касмінін Олександр (Зв'язки: донецькі, Янукович)

- Кривенко Віктор (Зв'язки: Порошенко. Один з найвпливовіших генералів старої судової системи, майже 10 років був головою Ради суддів України. Кажуть, допомагав свого часу Порошенку вирішувати його питання щодо Ленінської кузні)

- Литвинов Олександр (Зв'язки: донецькі, Янукович. Права рука глави КС Тупицького).

- Мойсик Володимир (Зв'язки: Порошенко, призначений за рекомендацією Ющенка)

- Сас Сергій (Зв'язки: партія "Батьківщина")

- Філюк Петро (Зв'язки: Ігор Палиця)

- Юровська Галина (Зв'язки: школа суддів Миколи Оніщука, призначена з'їздом суддів за конкурсом, агітувала за себе особисто. Сповідує колективну судову солідарність), - зазначив Лещенко.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

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