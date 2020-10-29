Нацслужба здоров'я просить Кабмін розширити можливість для штрафування медзакладів

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) вивчає можливість розширити застосування штрафних санкцій до медичних закладів, які мають договір з НСЗУ, повідомив в.о. глави НСЗУ Андрій Віленський.

"Ми вже майже розробили зміни до постанови Кабміну №410. Хочемо запропонувати уряду внести зміни до цієї постанови про договори щодо медичного обслуговування населення, додати туди положення про проведення моніторингу та врахувати можливість, інших, зокрема штрафних, санкцій у разі, якщо медзаклад порушуватиме умови договору", - сказав він під час онлайн-форуму "Трансформація системи охорони здоров'я: перший рік роботи програми медичних гарантій" у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Віленського, такі зміни дадуть Нацслужбі можливість отримати більш гнучкі інструменти впливу на заклади охорони здоров'я, зокрема коли вони вимагають від пацієнтів оплати за медпослуги.

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При цьому він наголосив, що НСЗУ зможе застосовувати такі інструменти в разі, коли розірвання договору НСЗУ з цим медзакладом неможливе, зокрема коли йдеться про обласні онкологічні центри.

"Розірвання договору з НСЗУ - досить складна для реалізації опція. Наприклад якщо ми говоримо про онкологічні центри, які є регіональними центрами з надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги за цим профілем, складно уявити, що ми припиняємо договір з ними й тисячі пацієнтів будуть позбавлені можливості отримати медпослуги", - сказав він.

Одночасно Віленський повідомив, що НСЗУ зверталася до правоохоронних органів у зв'язку з скаргами пацієнтів на вимоги оплати в медзакладах.

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"У нас вже є приклади кримінальних проваджень за цим пунктом, наприклад в Івано-Франківській області. Ми направили десь приблизно десяток повідомлень щодо цих випадків і вже є певні рішення", - сказав він.