Нацслужба здоров'я просить Кабмін розширити можливість для штрафування медзакладів
"Ми вже майже розробили зміни до постанови Кабміну №410. Хочемо запропонувати уряду внести зміни до цієї постанови про договори щодо медичного обслуговування населення, додати туди положення про проведення моніторингу та врахувати можливість, інших, зокрема штрафних, санкцій у разі, якщо медзаклад порушуватиме умови договору", - сказав він під час онлайн-форуму "Трансформація системи охорони здоров'я: перший рік роботи програми медичних гарантій" у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Віленського, такі зміни дадуть Нацслужбі можливість отримати більш гнучкі інструменти впливу на заклади охорони здоров'я, зокрема коли вони вимагають від пацієнтів оплати за медпослуги.
При цьому він наголосив, що НСЗУ зможе застосовувати такі інструменти в разі, коли розірвання договору НСЗУ з цим медзакладом неможливе, зокрема коли йдеться про обласні онкологічні центри.
"Розірвання договору з НСЗУ - досить складна для реалізації опція. Наприклад якщо ми говоримо про онкологічні центри, які є регіональними центрами з надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги за цим профілем, складно уявити, що ми припиняємо договір з ними й тисячі пацієнтів будуть позбавлені можливості отримати медпослуги", - сказав він.
Одночасно Віленський повідомив, що НСЗУ зверталася до правоохоронних органів у зв'язку з скаргами пацієнтів на вимоги оплати в медзакладах.
"У нас вже є приклади кримінальних проваджень за цим пунктом, наприклад в Івано-Франківській області. Ми направили десь приблизно десяток повідомлень щодо цих випадків і вже є певні рішення", - сказав він.