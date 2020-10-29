Лукашенко хоче роздати зброю народним дружинам у Білорусі

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає за необхідне посилити роботу народних дружин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.

Він навів як приклад ситуацію в Киргизстані, де "силовики розбіглися" і з ситуацією впоралися народні дружини.

Лукашенко запропонував залучати в мобільні загони колишніх військовослужбовців і навіть роздати їм зброю.

"Народні дружини повинні працювати. Вони врешті-решт повинні стрепенутися і захищати. Не треба країну, ми з вами - генерали та інші люди, омонівці, внутрішні війська, армія - забезпечимо захист країни. Нехай забезпечать захист своїх домівок ... Подивіться, скільки звернень цих колишніх військовослужбовців, афганців. Скільки мужиків, а жінок ..., ще більше, ніж чоловіків: візьміть нас, ми будемо в дружинах, ми будемо в загонах, ми багато чого можемо! Чому не залучити нам, аж до озброєння, в ці летючі загони колишніх військовослужбовців? Вони можуть нам неабияк допомогти. І треба, щоб кожна людина відчула, що захищає свою сім'ю і свою землю", - резюмував він.

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