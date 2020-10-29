У "Київводоканалі" назвали попередню причину аварії на Новодарницькому колекторі: різка зміна гідропневматичного режиму

Попередньою версією аварії на Новодарницькому колекторі в Києві, яка сталася 28 жовтня, розглядається різка зміна гідропневматичного режиму з подальшим викидом сірководню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Київводоканалу".

"Службове розслідування триває. Його особисто контролює генеральний директор підприємства Дмитро Новицький. Про остаточні результати ми обов'язково повідомимо громадськість і ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

В результаті аварії на Новодарницькому колекторі постраждало троє працівників "Київводоканалу", один з яких пізніше помер у реанімації. Двоє продовжують лікування.

За даними підприємства, співробітники були екіпіровані за правилами техніки безпеки. Згідно з планом робіт, працівник, який загинув, не мав спускатися на глибину, однак намагався допомогти колегам піднятися на поверхню.

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"Після випадку на Новодарницькому колекторі підприємство в терміновому порядку проводить додаткові інструктажі для співробітників департаментів каналізаційного та водопровідного господарств", - повідомила пресслужба.

Нагадаємо, 28 жовтня в Києві на Новодарницькому колекторі під час проведення планових робіт сталася НП, постраждали працівники "Київводоканалу".

Інцидент стався, коли робітники знімали з каналізаційної труби заглушку - звідти під великим тиском вирвалася рідина. Струмінь зруйнував інші перегородки, збив людей з ніг і протягнув їх 40 метрів по трубі, аж до найближчого колектора.