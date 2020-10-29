Верланов назвав головних бенефіціарів відкритої проти нього справи

Колишній голова Державної податкової служби України Сергій Верланов планує займатися податковими розслідуваннями офшорних схем, які існують в Україні.

Про це сам Сергій Верланов заявив в інтерв'ю Олегу Сенцову на каналі "Все про єдинорогів".

"Звичайно, я займатимуся податковими розслідуваннями, пов'язаними з офшорними схемами, які є в Україні. Тут у мене достатньо технічних знань, щоб це робити самостійно", - заявив Верланов.

На його думку, реформаторам в Україні необхідно об'єднуватися, бути швидшими в ухваленні рішень, щоб міняти людей і інститути. "Створюючи нове, треба старе закривати, до того ж робити це миттєво", - наголосив він.

Крім того, в інтерв'ю Олегу Сенцову Сергій Верланов висловив припущення, що головним бенефіціаром відкритої кримінальної справи проти нього є представники старої системи: "Це люди, які зараз повернулися до податкової, а також великий бізнес, великий олігархат...".

Ексглава ДПС назвав кримінальну справу, в якій він фігурує, - юридичним трешем, а також вказав, що вона не може перебувати в підслідності СБУ.

"У кримінально-процесуальному кодексі написано, що відповідні справи щодо суб'єктів, які обіймають особливо важливі пости, такі як голова ДПС, має розслідувати НАБУ ... Оскільки цей кейс - це юридичний треш, тому, я думаю, що це питання туди не дійшло, але водночас туди доліпили статтю "фінансування тероризму" ... і так вона опинилася в підслідності СБУ", - заявив він.

У зв'язку з цим, Верланов назвав прокурорську підозру політично мотивованою.

"Це очевидне порушення Офісом Генпрокурора. Я сподіваюся, що це рішення все ж виправлять, скасують підозру і віддадуть справу в НАБУ", - наголосив Верланов.

Зі свого боку, Олег Сенцов з іронією зазначив, що "це йому дуже знайоме, це мій профіль, тому що я вже за тероризм відсидів, я знаю, як це "ліпиться"".

"Я просто думав, що це ліпиться в Російській Федерації, щоб позбутися ворогів держави, але бачу, що це відбувається у нас, і це для мене дуже цікаво, яким боком тероризм", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Олег Сенцов назвав справу Сергія Верланова, яку розслідує Головне слідче управління СБУ, - фейковою. У зв'язку з цим, колишній політв'язень Кремля зазначив, що в Україні відсутні зміни на краще.