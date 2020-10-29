Криклій назвав перші 6 доріг, які відремонтують у межах державно-приватного партнерства. ПЕРЕЛІК
Про це повідомляє глава Мінінфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
Він навів список таких доріг.
- Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18)
- Бориспіль-Полтава (М-03)
- Херсон-Миколаїв (М-14)
- Київ-Житомир-Рівне (М-06)
- Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19)
- Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11)
"Спільно з Укравтодором, Світовим банком і IFC презентували їх сьогодні 310 учасникам із 43 країн світу та 38 компаніям потенційних інвесторів", - зазначив міністр.
За його словами, ці дороги з'єднують 10 областей України.
Криклій уточнив, що ️ "ДПП - це не про платні автошляхи, а про "дороги в розстрочку", коли держава залучає приватні інвестиції у будівництво, а інвестор реалізує проєкт за свої гроші та після здачі дороги в експлуатацію отримує платежі від держави".